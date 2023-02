Boi e Gallinari presto in quattro: Eleonora è in dolce attesa! FOTO (Di domenica 26 febbraio 2023) Basta citare una nota canzone reggaeton e il lieto annuncio è servito: "Felices los 4". La famiglia di Boi-Gallinari si allarga,... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Basta citare una nota canzone reggaeton e il lieto annuncio è servito: "Felices los 4". La famiglia di Boi-si allarga,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Boi e Gallinari presto in quattro: Eleonora è in dolce attesa! FOTO: Basta citare una nota canzone reggaeton e il l… - Luxgraph : Gallinari e Eleonora Boi, arriva l'annuncio social: 'Ti aspettiamo' - FvckMattii : ancora non ho metabolizzato il fatto che gallinari abbia sposato eleonora boi, e adesso mi dite che l’ha ingravidat… - Pie010101 : RT @HikenNoFede2: Dall'ultimo post instagram direi che la Boi ha annunciato di essere incinta. Chissà dove Gallinari decide di fare nascere… - HikenNoFede2 : Dall'ultimo post instagram direi che la Boi ha annunciato di essere incinta. Chissà dove Gallinari decide di fare nascere secondo/a figlio/a -