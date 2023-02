Blackmagic Design: presentati i nuovi prodotti per il broadcasting (Di domenica 26 febbraio 2023) Blackmagic Design ha presentato i nuovi prodotti pensati appositamente per il broadcasting. Scopriamoli insieme in questo articolo Il mondo del broadcasting è sempre in evoluzione e chiunque voglia ottenere una trasmissione di alto livello deve impiegare i migliori strumenti disponibili sul mercato. È a questo quello che pensano gli ingegneri di Blackmagic Design quando producono dei nuovi prodotti pensati appositamente per questo scopo. Oggi andremo a vedere i nuovi arrivi della società australiana che includono: le telecamere Blackmagic Studio Camera 6K Pro e Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2, la linea di switcher ATEM Television Studio HD8 e l’ATEM Microphone ... Leggi su tuttotek (Di domenica 26 febbraio 2023)ha presentato ipensati appositamente per il. Scopriamoli insieme in questo articolo Il mondo delè sempre in evoluzione e chiunque voglia ottenere una trasmissione di alto livello deve impiegare i migliori strumenti disponibili sul mercato. È a questo quello che pensano gli ingegneri diquando producono deipensati appositamente per questo scopo. Oggi andremo a vedere iarrivi della società australiana che includono: le telecamereStudio Camera 6K Pro eStudio Camera 4K Pro G2, la linea di switcher ATEM Television Studio HD8 e l’ATEM Microphone ...

