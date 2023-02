Biglietti Napoli Lazio, quando partirà la vendita libera (Di domenica 26 febbraio 2023) Biglietti Napoli Lazio – Archiviata la pratica Empoli con l’ennesimo successo stagionale che, complice anche la sconfitta odierna dell’Inter a Bologna, consegna al Napoli un distacco di ben 18 punti, la squadra di Luciano Spalletti guarda già alla prossima sfida in programma al Diego Armando Maradona. Ospite nella serata di venerdì, che aprirà la venticinquesima giornata di questa Serie A, sarà la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, che lo Scudetto lo sfiorò nel suo ultimo anno in azzurro. Anche per quest’occasione, l’obiettivo dei partenopei saranno i tre punti per avvicinare sempre di più un sogno che in queste settimane sta divenendo una solida realtà: quello del Tricolore. Napoli Lazio, le modalità della vendita dei Biglietti ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 febbraio 2023)– Archiviata la pratica Empoli con l’ennesimo successo stagionale che, complice anche la sconfitta odierna dell’Inter a Bologna, consegna alun distacco di ben 18 punti, la squadra di Luciano Spalletti guarda già alla prossima sfida in programma al Diego Armando Maradona. Ospite nella serata di venerdì, che aprirà la venticinquesima giornata di questa Serie A, sarà ladel grande ex Maurizio Sarri, che lo Scudetto lo sfiorò nel suo ultimo anno in azzurro. Anche per quest’occasione, l’obiettivo dei partenopei saranno i tre punti per avvicinare sempre di più un sogno che in queste settimane sta divenendo una solida realtà: quello del Tricolore., le modalità delladei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? #NapoliLazio modalità di vendita dei biglietti a partire da lunedì 27 febbraio alle ore 9:00. - sscnapoli : ?? #NapoliEintracht, diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti per gli abbonati prolungato fino a domenica 1… - Azzurri : ??? Biglietti per Italia-Inghilterra a #Napoli: al via la prelazione per i possessori della ???????? ?????????????? ????????????????????… - tuttonapoli : UFFICIALE - Napoli-Lazio, da domani biglietti per i residenti in Campania senza fidelity card: info e dettagli - NapoliAddict : Biglietti Napoli Lazio, quando partirà la vendita libera #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio Napoli -