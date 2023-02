(Di domenica 26 febbraio 2023) La gara del riscatto. Reduce dalla brutta prestazionesprint di ieri (29° posto con sei errori al poligono),ha saputo riscattarsi subitodi IBU Cup, andata in scena a(Canada). La nostra portacolori, dopo essersi aggiudicata la la qualificazione chiudendo davanti a tutte con 2 errori, ha messo insieme un’ottima prestazioneFinale. Supportata da un’ottima prova sugli sci stretti,ha saputo compensare i 4 errori nelle due serie in piedi, chiudendo al secondo posto, distanziata di 17.3 dalla norvegese Emilie Kalkeberg, che ha completato la gara con due bersagli mancati e svettandoparticolare graduatoria dello shooting-time in 24:04.5. A completare il podio è stata la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FondoItalia : Biathlon - Tilda Johansson, leader di IBU Cup, è in difficoltà: 'Dopo il Covid il mio corpo è ancora debole' - BiathlonAzzurro : @IBU_CUP I risultati della sprint di IBU Cup Biathlon 2022/23 Canmore con i successi di Kirkeeide e Horn: ottava El… - Katz12D : RT @FondoItalia: Biathlon - Philipp Horn si impone nella sprint maschile di IBU Cup, Romanin decimo - FondoItalia : Biathlon - Philipp Horn si impone nella sprint maschile di IBU Cup, Romanin decimo - Quelchepassa : Christopher Gomez Mateos è un classe 1985, prima di stasera (stando al sito ufficiale dell'ibu) aveva solo un'altra… -

La Fisi ha comunicato i convocati per i Mondiali Juniores e Giovani di, in programma a Shchuchinsk dal 4 al 12 marzo. Il contingente azzurro che partirà per il ...nella flower ceremony in...... "Credo che il sistema abbia avuto tutto il tempo di autoriformarsi se avesse avuto la capacità di proporre qualcosa" Italy's Sports and Youth Minister, Andrea Abodi attends theWorld ...

Biathlon, IBU Cup 2023: Michela Carrara seconda nella Supersprint a Canmore OA Sport

Biathlon - IBU Cup, Carrara ottima seconda nella Supersprint vinta ... FondoItalia.it

Biathlon - Tilda Johansson, leader di IBU Cup, è in difficoltà: "Dopo il ... FondoItalia.it

Biathlon - Oberhof edizione record. Mondiali di biathlon estivo e ... FondoItalia.it

Biathlon - IBU e autorità tedesche hanno deciso: le staffette si fanno! FondoItalia.it

Oggi, domenica 26 febbraio 2023, saranno di scena diversi sport: gli sport invernali con le gare dei Mondiali di sci di fondo, sci freestyle, combinata nordica, snowboard e salto con gli sci, di Coppa ...Il giorno buono. Dopo i rinvii causati dalle temperature estreme dei giorni scorsi, si è finalmente gareggiato a Canmore, in Canada, per la tappa della IBU Cup di biathlon. Sono state le due sprint a ...