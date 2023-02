Besiktas, i tifosi turchi lanciano peluche in campo: solidarietà per i bambini colpiti dal sisma (VIDEO) (Di domenica 26 febbraio 2023) Bellissimo e toccante VIDEO che arriva dalla turchia: oggi, il Besiktas è tornato a giocare in campionato per la prima volta dopo il terremoto e, come gesto di solidarietà, i tifosi hanno lanciato orsacchiotti in campo, destinati ai bambini colpiti dal terribile sisma. Queste le emozionanti immagini di quanto accaduto al quarto minuto di questa sfida di Super Lig. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Bellissimo e toccanteche arriva dallaa: oggi, ilè tornato a giocare in campionato per la prima volta dopo il terremoto e, come gesto di, ihanno lanciato orsacchiotti in, destinati aidal terribile. Queste le emozionanti immagini di quanto accaduto al quarto minuto di questa sfida di Super Lig. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Al 4’ della partita fra Besiktas e Antalyaspor, i tifosi sugli spalti hanno iniziato a lanciare migliaia di peluche… - Chiara02224370 : RT @Tiziana45240006: Meravigliosi i tifosi del Besiktas che hanno lanciato peluches per i bambini colpito dal terremoto!! ????????? https://t… - SarahB9270 : RT @BuffaMt: I tifosi del Besiktas hanno lanciato 21.4 MILA peluche in campo per i bambini colpiti dal terremoto I calciatori non sono riu… - Chiara02224370 : Mai come ora apprezziamo questi gesti .. Grazie ai tifosi del #besiktas ??? Il regalo più grande è il sorriso di un… - MariaDAmbra10 : RT @Tiziana45240006: Meravigliosi i tifosi del Besiktas che hanno lanciato peluches per i bambini colpito dal terremoto!! ????????? https://t… -