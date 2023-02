Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : POST CON MINACCE SU FACEBOOK CONTRO SINDACO MASTELLA. NON ESCLUSA LA PISTA ANARCHICA - - ottopagine : Post di minacce su facebook per il sindaco Mastella #Benevento - mattinodinapoli : Minacce degli anarchici a #Mastella e alla moglie -

Il sindaco diClemente Mastella ha denunciato alla Questura didi aver ricevuto lui e la sua famigliaattribuibili ad una presunta matrice anarchica che pare sia la pista più accreditata seguita dagli uomini della Digos che stanno esaminando il ...degli anarchici al sindaco di, Clemente Mastella , e alla moglie Sandra Lonardo. La prima è arrivata sabato con un post sul profilo Facebook dell'ex ministro della Giustizia a firma ...

Benevento, minacce degli anarchici a Clemente Mastella e alla moglie Sandra Lonardo ilmattino.it

Post di minacce su facebook per il sindaco Mastella Ottopagine

Minacce degli anarchici a Mastella e alla moglie Virgilio

Sampdoria, testa di maiale e minacce davanti la sede del club Tuttosport

Costituzione società di gestione idrica, Altra Benevento scrive al ... NTR24

“In molte piazze d’Italia e del nostro Mezzogiorno le Acli e la società civile, insieme ai sindacati, hanno ribadito la voglia di pace: basta guerra! Ci uniamo all’appello dei nostri vertici nazionali ...Solo 25 i punti per il Brescia che rischia pericolosamente la retrocessione in C e potrebbe addirittura, per la prima volta nella sua storia, diventare la seconda squadra della provincia qualora dalla ...