Benevento, auto si ribalta lungo la 90bis (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDisavventura, questa mattina, per il conducente di una Fiat 500. L'auto, infatti, dopo aver toccato un cumulo di terra, stando a una prima ricostruzione, si è ribaltata finendo su un fianco, lungo la 90 bis, nel territorio di Benevento. Sul posto l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, per rimettere la macchina in posizione e veicolare il traffico che si è generato. Per il conducente nessuna conseguenza, se non tanta paura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

