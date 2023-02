Bayern Monaco-Union Berlino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Bundesliga 2022/2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) oggi andrà in scena la sfida tra Bayern Monaco e Union Berlino, valida per la 22ª giornata di Bundesliga 2022/2023. Entrambe le squadre, appaiate in classifica a 43 punti, cercano l’aggancio al Borussia Dortmund, in testa a 46 punti, che ieri ha battuto l’Hoffeneim 1-0. Il calcio d’inizio è in programma alle 17:30 all’Allianz Arena di Monaco. Il match sarà trasmesso in esclusiva Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Per quanto riguarda lo streaming gli utenti Sky potranno usufruire dell’app mobile Sky Go oppure della piattaforma Now. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023)andrà in scena la sfida tra, valida per la 22ª giornata di. Entrambe le squadre, appaiate in classifica a 43 punti, cercano l’aggancio al Borussia Dortmund, in testa a 46 punti, che ieri ha battuto l’Hoffeneim 1-0. Il calcio d’inizio è in programma alle 17:30 all’Allianz Arena di. Il match sarà trasmesso in esclusiva Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Per quanto riguarda logli utenti Sky potranno usufruire dell’app mobile Sky Go oppure della piattaforma Now. SportFace.

