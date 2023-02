Bayer Leverkusen, due big inglesi si contendono il suo gioiellino (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Bayer Leverkusen, nonostante le difficoltà, ha dei giocatori molto interessanti. Oltre Patrick Shick e Moussa Diaby, un altro talento... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Il, nonostante le difficoltà, ha dei giocatori molto interessanti. Oltre Patrick Shick e Moussa Diaby, un altro talento...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guilleboneless : Add: Celta de Vigo (-150) Add: Freiburg vs Bayer Leverkusen Under 9.5 corners (-128) Add: Celta de Vigo vs Real Va… - LauchaSSL : Man. City Roma o Bayer Leverkusen Lazio - sportli26181512 : Monza, che rimpianto: due terzini ex Celtic uomini mercato in Germania: Due terzini destri ex Celtic spopolano in B… -