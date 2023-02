Bavaglio Cartabia, quando sindacato e Ordine rinunciarono a combatterlo in Parlamento. La battaglia dalla Lombardia: “È incostituzionale” (Di domenica 26 febbraio 2023) Il decreto sulla “presunzione d’innocenza” varato dall’ex ministra Marta Cartabia sta prosciugando le fonti dell’informazione, rendendo difficilissimo – o addirittura impossibile – il lavoro dei cronisti di nera e giudiziaria. Ma al momento di discuterlo in Parlamento, chi rappresenta quei lavoratori ha scelto di non intervenire per cercare di modificarlo. Siamo a settembre 2021 e le Commissioni Giustizia di Camera e Senato – che stanno esaminando lo schema di decreto legislativo, approvato un mese prima dal Consiglio dei ministri – convocano in audizione l’allora presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, e l’allora segretario della Federazione nazionale della stampa (il maggiore sindacato di categoria), Raffaele Lorusso. Che però non si presentano, sostenendo di non aver avuto tempo di prepararsi. “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Il decreto sulla “presunzione d’innocenza” varato dall’ex ministra Martasta prosciugando le fonti dell’informazione, rendendo difficilissimo – o addirittura impossibile – il lavoro dei cronisti di nera e giudiziaria. Ma al momento di discuterlo in, chi rappresenta quei lavoratori ha scelto di non intervenire per cercare di modificarlo. Siamo a settembre 2021 e le Commissioni Giustizia di Camera e Senato – che stanno esaminando lo schema di decreto legislativo, approvato un mese prima dal Consiglio dei ministri – convocano in audizione l’allora presidente dell’dei giornalisti, Carlo Verna, e l’allora segretario della Federazione nazionale della stampa (il maggioredi categoria), Raffaele Lorusso. Che però non si presentano, sostenendo di non aver avuto tempo di prepararsi. “Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Assassini fermati in flagranza senza nome, segreti i bar chiusi ragioni sanitarie e le aziende dei morti sul lavoro… - fattoquotidiano : L'ultimo effetto nefasto creato dalle norme introdotte dal governo Draghi è un buco nero informativo senza preceden… - CapaGira : RT @fattoquotidiano: Bavaglio Cartabia, quando sindacato e Ordine rinunciarono a combatterlo in Parlamento. La battaglia dalla Lombardia: “… - fattoquotidiano : Bavaglio Cartabia, quando sindacato e Ordine rinunciarono a combatterlo in Parlamento. La battaglia dalla Lombardia… - Adriano48R : RT @Italiani_news: Assassini senza nome, cronisti denunciati, fonti mute: così il “bavaglio Cartabia” ha distrutto l’informazione. Con la s… -