Basket, Spagna-Italia: dove vederla in TV e streaming (Di domenica 26 febbraio 2023) È tempo di Basket, di Spagna–Italia. L’Italia affronta a Caceres la Spagna di Sergio Scariolo nell’ultimo turno di qualificazioni ai Mondiali di Basket del 2023, con gli azzurri già qualificati per la fase finale. I ragazzi guidati da Pozzecco sono a caccia del primato in classica. Ma dovranno vincere di cinque punti per assicurarsi il primo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023) È tempo di, di. L’affronta a Caceres ladi Sergio Scariolo nell’ultimo turno di qualificazioni ai Mondiali didel 2023, con gli azzurri già qualificati per la fase finale. I ragazzi guidati da Pozzecco sono a caccia del primato in classica. Ma dovranno vincere di cinque punti per assicurarsi il primo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... digitalsat_it : #ElevenSports - Palinsesto Telecronisti #SerieC 29a Giornata (anche su @DAZN_IT ), Basket #SpagnaITALIA… - Luxgraph : Spagna-Italia, Casarin e il futuro azzurro della Generazione Z - sportli26181512 : Basket, qualificazioni Mondiali 2023: dove vedere Spagna-Italia in tv e streaming: L'Italia affronta a Caceres la S… - Dario_Melli : Basket, qualificazioni Mondiali 2023: dove vedere Spagna-Italia in tv e streaming - GianckyMacca : RT @RaiSport: Gli Azzurri, qualificati con due turni di anticipo, cercano la rivincita con la Nazionale campione d'Europa e del Mondo in ca… -