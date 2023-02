Basket, Spagna-Italia 68-72, Pozzecco: “L’Italia gioca con il cuore, hanno segnato tutti” (Di domenica 26 febbraio 2023) L’Italia esce vincente da Caceres, espugnando il parquet del quintetto Campione del Mondo dopo una partita vibrante e avvincente finita 68–72 per la nazionale di Gianmarco Pozzecco. Nonostante il successo infatti gli iberici avevano una migliore differenza canestri e i nostri non sono riusciti ad agguantare il primo posto del girone. Gli azzurri escono comunque ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023) L’esce vincente da Caceres, espugnando il parquet del quintetto Campione del Mondo dopo una partita vibrante e avvincente finita 68–72 per la nazionale di Gianmarco. Nonostante il successo infatti gli iberici avevano una migliore differenza canestri e i nostri non sono riusciti ad agguantare il primo posto del girone. Gli azzurri escono comunque ... TAG24.

