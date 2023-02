Basket, qualificazioni Mondiali 2023: risultati e classifiche aggiornate (Di domenica 26 febbraio 2023) I risultati e le classifiche aggiornate delle qualificazioni ai Mondiali di Basket 2023. Comincia il percorso verso la rassegna che si terrà tra il 25 agosto e il 10 settembre 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine. Per strappare il pass per la competizione, infatti, bisognerà passare attraverso ben due fasi di qualificazione che si terranno tra novembre 2021 e febbraio 2023. Dopo il ritrovato entusiasmo degli ultimi mesi, con la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia cercherà di strappare il pass per i Mondiali dopo la partecipazione all’edizione 2019. Per farlo, però, il percorso sarà irto di insidie e difficoltà. Ecco quindi la composizione dei gironi e i risultati delle ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Ie ledelleaidi. Comincia il percorso verso la rassegna che si terrà tra il 25 agosto e il 10 settembrein Giappone, Indonesia e Filippine. Per strappare il pass per la competizione, infatti, bisognerà passare attraverso ben due fasi di qualificazione che si terranno tra novembre 2021 e febbraio. Dopo il ritrovato entusiasmo degli ultimi mesi, con la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia cercherà di strappare il pass per idopo la partecipazione all’edizione 2019. Per farlo, però, il percorso sarà irto di insidie e difficoltà. Ecco quindi la composizione dei gironi e idelle ...

