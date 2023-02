Basket, qualificazioni Mondiali 2023: impresa dell’Italia, Spagna sconfitta 68-72 (Di domenica 26 febbraio 2023) Una grande Italia batte la Spagna all’Arena of Caceres mediante il punteggio di 68-72 nel match valevole per la sesta ed ultima giornata del girone L delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di Basket. In virtù di questa ottima prestazione e della conseguente vittoria, gli azzurri guidati dal commissario tecnico Gianmarco Pozzecco agganciano gli iberici in vetta alla classifica a quota 18 punti. Gugliemo Caruso assoluto protagonista con 19 punti, mentre Casarin chiude con 10; nella Spagna Tyson Perez ne realizza 15. RISULTATI E CLASSIFICHE qualificazioni Mondiali REGOLAMENTO SECONDA FASE qualificazioni CALENDARIO qualificazioni Mondiali 2023 CALENDARIO ITALIA A realizzare i primi due ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Una grande Italia batte laall’Arena of Caceres mediante il punteggio di 68-72 nel match valevole per la sesta ed ultima giornata del girone L delleaidi. In virtù di questa ottima prestazione e della conseguente vittoria, gli azzurri guidati dal commissario tecnico Gianmarco Pozzecco agganciano gli iberici in vetta alla classifica a quota 18 punti. Gugliemo Caruso assoluto protagonista con 19 punti, mentre Casarin chiude con 10; nellaTyson Perez ne realizza 15. RISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTO SECONDA FASECALENDARIOCALENDARIO ITALIA A realizzare i primi due ...

