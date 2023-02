Basket, Pozzecco: “Orgoglioso dei miei ragazzi”. Caruso: “Una serata da ricordare” (Di domenica 26 febbraio 2023) Gianmarco Pozzecco, coach della Nazionale di Basket dell’Italia, ha parlato al sito Fip della vittoria contro la Spagna nelle qualificazioni Mondiali: “Orgoglioso dei miei ragazzi, hanno giocato con il cuore. Siamo venuti qui per vincere, senza guardare la classifica, e tutti i giocatori hanno lasciato il campo gratificati – ha proseguito Pozzecco – Abbiamo preparato la partita in modo perfetto, sono davvero felice per la vittoria ma anche per aver allargato la base dei giocatori per il futuro. Ringrazio lo staff e la Federazione per averci messo nelle migliori condizioni“. Il miglior realizzatore della serata è stato Guglielmo Caruso, anche lui molto contento: “Eravamo consapevoli della difficoltà della gara, ma siamo scesi in campo con la mentalità ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Gianmarco, coach della Nazionale didell’Italia, ha parlato al sito Fip della vittoria contro la Spagna nelle qualificazioni Mondiali: “dei, hanno giocato con il cuore. Siamo venuti qui per vincere, senza guardare la classifica, e tutti i giocatori hanno lasciato il campo gratificati – ha proseguito– Abbiamo preparato la partita in modo perfetto, sono davvero felice per la vittoria ma anche per aver allargato la base dei giocatori per il futuro. Ringrazio lo staff e la Federazione per averci messo nelle migliori condizioni“. Il miglior realizzatore dellaè stato Guglielmo, anche lui molto contento: “Eravamo consapevoli della difficoltà della gara, ma siamo scesi in campo con la mentalità ...

