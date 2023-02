Basket, perché l’Italia non ha vinto il girone: cosa è contato dopo la parità con la Spagna (Di domenica 26 febbraio 2023) Qualche distrazione di troppo in difesa nel finale è costata all’Italia la possibilità di chiudere al primo posto il girone L delle qualificazioni ai Mondiali, che si terranno dal 25 agosto al 10 settembre in Indonesia, Giappone e Filippine. La Spagna, infatti, è stata battuta per 68-72 in quel di Caceres, ma ciò non è bastato per conquistare la vetta del raggruppamento. Gli azzurri e gli iberici, infatti, si sono ritrovati appaiati a quota 8 vittorie e 2 sconfitte. Una situazione del tutto comune, che normalmente si riesce a dirimere attraverso la differenza canestri nello scontro diretto. Questa volta, però, anche tale discriminante non è bastata. Basket, ITALIA CORSARA A CACERES! Impresa degli azzurri, Spagna sconfitta 72-68, ma sfuma il primato nel girone Questo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Qualche distrazione di troppo in difesa nel finale è costata alla possibilità di chiudere al primo posto ilL delle qualificazioni ai Mondiali, che si terranno dal 25 agosto al 10 settembre in Indonesia, Giappone e Filippine. La, infatti, è stata battuta per 68-72 in quel di Caceres, ma ciò non è bastato per conquistare la vetta del raggruppamento. Gli azzurri e gli iberici, infatti, si sono ritrovati appaiati a quota 8 vittorie e 2 sconfitte. Una situazione del tutto comune, che normalmente si riesce a dirimere attraverso la differenza canestri nello scontro diretto. Questa volta, però, anche tale discriminante non è bastata., ITALIA CORSARA A CACERES! Impresa degli azzurri,sconfitta 72-68, ma sfuma il primato nelQuesto ...

