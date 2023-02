Basket, Mondiali 2023: Spagna-Italia chiude le qualificazioni, Pozzecco cerca riscatto contro Scariolo (Di domenica 26 febbraio 2023) La sfida tra Spagna e Italia chiude la fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di Basket. A Caceres, in Extremadura, va in scena un grande classico della pallacanestro europea, tra due formazioni che già a novembre si erano conquistate il pass per la fase finale della rassegna iridata. Gli Azzurri ritrovano Sergio Scariolo da avversario, nella speranza di “vendicare” la sconfitta all’andata per soli quattro punti, in una grande prova di carattere dell’Italia contro i campioni d’Europa in carica. RISULTATI E CLASSIFICHE qualificazioni Mondiali REGOLAMENTO SECONDA FASE qualificazioni CALENDARIO qualificazioni Mondiali ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) La sfida trala fase delleaidi. A Caceres, in Extremadura, va in scena un grande classico della pallacanestro europea, tra due formazioni che già a novembre si erano conquistate il pass per la fase finale della rassegna iridata. Gli Azzurri ritrovano Sergioda avversario, nella speranza di “vendicare” la sconfitta all’andata per soli quattro punti, in una grande prova di carattere dell’i campioni d’Europa in carica. RISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTO SECONDA FASECALENDARIO...

