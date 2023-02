Basket, ITALIA CORSARA A CACERES! Impresa degli azzurri, Spagna sconfitta 72-68, ma sfuma il primato nel girone (Di domenica 26 febbraio 2023) Caceres diventa il luogo del colpo per l’ITALIA. Gli azzurri battono la Spagna per 68-72, ma non riescono a ribaltare la differenza canestri, visto l’84-88 di Pesaro. La Spagna chiude da prima il girone L di qualificazione ai Mondiali 2023 in virtù di un quoziente canestri migliore a parità di scontri diretti. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco raggiungono i Campioni del Mondo a quota 8 vittorie e 2 sconfitte grazie alla grande partita di Guglielmo Caruso (19 punti) e Davide Casarin (10). Il tutto nella stessa giornata in cui, nello stesso raggruppamento, l’Islanda, pur sconfiggendo la Georgia per 77-80, è costretta a cederle la prima partecipazione iridata. Per la Spagna 15 di Tyson Perez e 11 di Ferran Bassas. L’inizio di partita non vede un’intensità particolarmente elevata su ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Caceres diventa il luogo del colpo per l’. Glibattono laper 68-72, ma non riescono a ribaltare la differenza canestri, visto l’84-88 di Pesaro. Lachiude da prima ilL di qualificazione ai Mondiali 2023 in virtù di un quoziente canestri migliore a parità di scontri diretti. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco raggiungono i Campioni del Mondo a quota 8 vittorie e 2 sconfitte grazie alla grande partita di Guglielmo Caruso (19 punti) e Davide Casarin (10). Il tutto nella stessa giornata in cui, nello stesso raggruppamento, l’Islanda, pur sconfiggendo la Georgia per 77-80, è costretta a cederle la prima partecipazione iridata. Per la15 di Tyson Perez e 11 di Ferran Bassas. L’inizio di partita non vede un’intensità particolarmente elevata su ...

