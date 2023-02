Basket, Gianmarco Pozzecco: “L’Italia gioca con il cuore, hanno segnato tutti. Allargata la base per il futuro” (Di domenica 26 febbraio 2023) L’Italia ha sconfitto la Spagna per 72-68 nell’ultimo match di qualificazione ai Mondiali 2023 di Basket. La nostra Nazionale ha conquistato il successo di lusso a Caceres, espugnando il parquet dei Campioni del Mondo al termine di un incontro decisamente intento e molto avvincente. Il successo non è però bastato per conquistare il primato nel girone, visto che gli iberici avevano vinto la sfida d’andata di quattro punti e vantavano una migliore differenza canestri. L’Italia era già certa della qualificazione alla prossima rassegna iridata e in estate andrà a caccia del risultato di lusso in Asia. Il CT Gianmarco Pozzecco ha analizzato la prestazione degli azzurri attraverso i canali federali: “Sono molto orgoglioso di tutti i miei ragazzi. giocano con il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023)ha sconfitto la Spagna per 72-68 nell’ultimo match di qualificazione ai Mondiali 2023 di. La nostra Nazionale ha conquistato il successo di lusso a Caceres, espugnando il parquet dei Campioni del Mondo al termine di un incontro decisamente intento e molto avvincente. Il successo non è però bastato per conquistare il primato nel girone, visto che gli iberici avevano vinto la sfida d’andata di quattro punti e vantavano una migliore differenza canestri.era già certa della qualificazione alla prossima rassegna iridata e in estate andrà a caccia del risultato di lusso in Asia. Il CTha analizzato la prestazione degli azzurri attraverso i canali federali: “Sono molto orgoglioso dii miei ragazzi.no con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sport24h_it : L’Italia di Gianmarco Pozzecco ha sconfitto l’Ucraina (85-75), eliminando di fatto la squadra di coach Bagatskis da… - theshieldofspo1 : Le parole di Coach Pozzecco a The Shield Of Sports sulle condizioni del capitano azzurro #TSOS // #Italbasket //… - franklinmolica : RT @Raiofficialnews: In diretta da Livorno, gli #Azzurri di Gianmarco Pozzecco sfidano la nazionale ucraina per la qualificazione alla #FIB… - sabry654 : RT @Raiofficialnews: In diretta da Livorno, gli #Azzurri di Gianmarco Pozzecco sfidano la nazionale ucraina per la qualificazione alla #FIB… - infoitsport : Gianmarco Pozzecco pesca in Umbria per raggiungere i Mondiali di basket -