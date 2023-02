Basket femminile | Serie A1 2023 | Schio vince contro Campobasso | bene la Virtus Bologna Sassari batte Ragusa

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023) Si è conclusa oggi la 21ma giornata dellaA 2022-di. Dopo l’anticipo di ieri tra San Giovanni Valdarno e Reyer Venezia, concluso con la netta vittoria delle ragazze di Andrea Mazzon, si sono disputate nella giornata odierna le altre sei partite di questo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto ciò che è successo. Grande successo casalingo di. Il gruppo di Antonello Restivo compie il sorpasso decisivo nei minuti finali grazie a una strepitosa Elin Gustavsson e si impone per 71-68. A fine partita la migliore è una magnifica Debora Carangelo, autrice di 27 punti e 7 rimbalzi, ma in casa sarda ci sono da segnalare anche i 14 punti di Samantha Thomas. Non bastano invece alle ospiti i 16 punti ...