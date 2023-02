Barrow: «Con l’Inter difficile, concentrati! Loro giocano su ripartenze» (Di domenica 26 febbraio 2023) Musa Barrow ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Bologna-Inter. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport CHIUDERE – Queste le parole di Barrow: «Ora che non abbiamo Marko (Arnautovic, ndr) devo fare di tutto per aiutare la squadra lì davanti, fare gol o assist o far giocare bene la squadra in avanti. Ho voglia di fare gol, ci sono momenti in cui arrivano ma la cosa importante è continuare a fare bene e i gol arriveranno. Obiettivi? Noi dobbiamo cercare di continuare così, giocare bene, oggi sarà una sfida difficile. Ma noi dobbiamo essere concentrati al 100% e dare il massimo. Dobbiamo cercare di non lasciare facili ripartenze, Loro giocano su quello. Dobbiamo essere bravi a chiudere i Loro quinti e poggiare palla su Lautaro Martinez e Lukaku. ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) Musaha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Bologna-Inter. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport CHIUDERE – Queste le parole di: «Ora che non abbiamo Marko (Arnautovic, ndr) devo fare di tutto per aiutare la squadra lì davanti, fare gol o assist o far giocare bene la squadra in avanti. Ho voglia di fare gol, ci sono momenti in cui arrivano ma la cosa importante è continuare a fare bene e i gol arriveranno. Obiettivi? Noi dobbiamo cercare di continuare così, giocare bene, oggi sarà una sfida. Ma noi dobbiamo essere concentrati al 100% e dare il massimo. Dobbiamo cercare di non lasciare facilisu quello. Dobbiamo essere bravi a chiudere iquinti e poggiare palla su Lautaro Martinez e Lukaku. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Barrow: “Con l’Inter sarà gara difficile. Noi dobbiamo cercare di non…” - internewsit : Barrow: «Con l'Inter difficile, concentrati! Loro giocano su ripartenze» - - DAZN_IT : RT @Federicosala92: #Inzaghi sceglie #Lautaro e #Lukaku per far male al Bologna, Dumfries si riprende una maglia da titolare con Gosens sul… - Federicosala92 : #Inzaghi sceglie #Lautaro e #Lukaku per far male al Bologna, Dumfries si riprende una maglia da titolare con Gosens… - Blair76258933 : @Carla200417 menomale ????hanno di meglio da fare e recuperare che stare su Instagram, la vita non è sui social ?????? q… -