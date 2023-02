Barrow | «Bologna-Inter dell’anno scorso è ormai passato Oggi concentrati!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 febbraio 2023)parla nel pre-partita di. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante rossobluvenuto ai microfoni di Dazn. RIPARTENZE – Musaviene nel pre-partita di. Così l’attaccante rossoblu ai microfoni di Dazn: «Il! Quest’anno all’andata abbiamo cominciato bene e poi loro hanno ribaltato e vinto.dobbiamo essere concentrati e non lasciare a loro ripartenze perché loro giocano per quello.».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...