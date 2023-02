Bargiggia: “Il Napoli ha scelto il sostituto di Mario Rui” (Di domenica 26 febbraio 2023) Paolo Bariggia sul futuro in azzurro di Mario Rui Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha rivelato tramite un post sul suo profilo Twitter … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 26 febbraio 2023) Paolo Bariggia sul futuro in azzurro diRui Paolo, giornalista ed esperto di mercato, ha rivelato tramite un post sul suo profilo Twitter … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNapoli24 : - jakoalb : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @victorosimhen9 @SerieA @ADeLaurentiis Che Napoli sia illegale lo sanno in tutto il mon… - simo07pado : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @victorosimhen9 @SerieA @ADeLaurentiis La Juve dei 9 scudetti consecutivi non era illeg… - linoripoli : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @victorosimhen9 @SerieA @ADeLaurentiis La Superlega non contempla la qualità, ma il bac… - Ddg27Dario : Qualcuno mi sa dire come si chiama questa sindrome? #napoli #SSCNapoli #partenopei @ZZiliani @Paolo_Bargiggia… -