Barella piace al Liverpool! Kessié (e Brozovic) in soccorso dell’Inter – CdS (Di domenica 26 febbraio 2023) I progetti del Liverpool di Jurgen Klopp che pensa a rifondare la squadra, coinvolgono anche l’Inter. Nicolò Barella piace tanto al tecnico tedesco e il club nerazzurro potrebbe pensare di sostituirlo con Franck Kessié che si è già proposto da tempo. Come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, nell’affare per l’ivoriano potrebbe rientrare anche Marcelo Brozovic. POSSIBILI CESSIONI – Nicolò Barella piace da tempo a Jurgen Klopp che pensa di rifondare il Liverpool partendo proprio dal centrocampo. L’italiano è tra i profili preferiti dal tecnico tedesco che, oltre alle doti tecniche, ne apprezza dinamismo e agonismo, perfettamente in linea con la Premier League. L’Inter non ha mai messo in preventivo la possibilità di cedere il giocatore, ritenuto uno dei pilastri della squadra, ma ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) I progetti del Liverpool di Jurgen Klopp che pensa a rifondare la squadra, coinvolgono anche l’Inter. Nicolòtanto al tecnico tedesco e il club nerazzurro potrebbe pensare di sostituirlo con Franckche si è già proposto da tempo. Come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, nell’affare per l’ivoriano potrebbe rientrare anche Marcelo. POSSIBILI CESSIONI – Nicolòda tempo a Jurgen Klopp che pensa di rifondare il Liverpool partendo proprio dal centrocampo. L’italiano è tra i profili preferiti dal tecnico tedesco che, oltre alle doti tecniche, ne apprezza dinamismo e agonismo, perfettamente in linea con la Premier League. L’Inter non ha mai messo in preventivo la possibilità di cedere il giocatore, ritenuto uno dei pilastri della squadra, ma ...

