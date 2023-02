Barcone si spezza in mare davanti a Crotone: “Eravamo in 250”. Recuperati i corpi di 43 morti, ma si temono più di 100 vittime. La premier Meloni: “L’impegno del governo è impedire le partenze e le tragedie” (Di domenica 26 febbraio 2023) I corpi Recuperati sono una quarantina, molti bambini tra le vittime. I superstiti sono 80. Il sindaco: «Il mare continua a restituire corpi. Calabria in lutto, dov’è l’Europa?» Leggi su lastampa (Di domenica 26 febbraio 2023) Isono una quarantina, molti bambini tra le. I superstiti sono 80. Il sindaco: «Ilcontinua a restituire. Calabria in lutto, dov’è l’Europa?»

