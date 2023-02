Barcone si spezza davanti alle coste del Crotonese 40 morti. Tra le vittime bambini e anche un neonato (Di domenica 26 febbraio 2023) Tragedia sulle coste calabresi. Diversi cadaveri sono stati trovati sulla spiaggia in località Steccato, mentre altri sono stati recuperati in mare Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 26 febbraio 2023) Tragedia sullecalabresi. Diversi cadaveri sono stati trovati sulla spiaggia in località Steccato, mentre altri sono stati recuperati in mare Segui su affaritaliani.it

