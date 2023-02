Bando Estate INPSieme Senior: fino a 1.400 euro di contributo per vacanze estive per pensionati e congiunti con Isee compatibile (Di domenica 26 febbraio 2023) Il programma Estate INPSieme Senior, un Bando di concorso annuale, offre la possibilità a circa 4mila pensionati, congiunti e figli disabili conviventi con Isee compatibile, di fruire di un contributo fino a 1.400 euro per le vacanze estive. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 febbraio 2023) Il programma, undi concorso annuale, offre la possibilità a circa 4milae figli disabili conviventi con, di fruire di una 1.400per le. L'articolo .

