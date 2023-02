Balotelli shock | contestato a Sion | bruciata la sua maglia – FOTO

Leggi su rompipallone

(Di domenica 26 febbraio 2023) Non si placano le polemiche su Mario: l’ex attaccante della Nazionale è conosciuto da sempre per il suo carattere “ribelle”, che negli anni ha suscitato non poche discusi. Cambiano le squadre, cambiano i campionati, mafa sempre discutere di sé stesso, anche quando le situazioni non sono direttamente imputabili all’attaccante., tifosi scatenati:ladi Super Mario Nella scorsa sese estiva di mercato,approda al, squadra svizzera, firmando un contratto biennale. Fin qui, Super Mario ha realizzato 5 gol in stagione, di cui 3 su rigore. Un rendimento negativo, che ha fatto infuriare non poco i tifosi della squadra svizzera. ...