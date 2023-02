Balneari: proroga di un anno solo. La mediazione di Meloni dopo l’altolà di Mattarella (Di domenica 26 febbraio 2023) Il nuovo punto di caduta? proroga di un anno, al massimo due in casi particolari. Ma niente di più. dopo il richiamo di Mattarella, il governoi ha margini strettissimi per sistemare la situazione delle concessioni Balneari. Fonti della maggioranza fanno sapere che "Giorgia Meloni si impegna a mettere attenzione e approfondimento rispetto alle osservazioni del Capo dello Stato sulle misure contenute nel milleproroghe. che diventano legge con alcuni dubbi: sottolineati dal Quirinale anche sulla controversa questione delle gare per le concessioni dei Balneari" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 febbraio 2023) Il nuovo punto di caduta?di un, al massimo due in casi particolari. Ma niente di più.il richiamo di, il governoi ha margini strettissimi per sistemare la situazione delle concessioni. Fonti della maggioranza fsapere che "Giorgiasi impegna a mettere attenzione e approfondimento rispetto alle osservazioni del Capo dello Stato sulle misure contenute nel milleproroghe. che diventano legge con alcuni dubbi: sottolineati dal Quirinale anche sulla controversa questione delle gare per le concessioni dei" L'articolo proviene da Firenze Post.

