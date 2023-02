Balneari, il governo cerca una via d'uscita: come può cambiare la legge (Di domenica 26 febbraio 2023) Sui Balneari il governo cerca una scappatoia che possa salvare capra e cavoli. Si punta in altre parole a modificare la norma contenuta nel Milleproroghe che proroga di un anno le concessioni senza però aprire del tutto alla concorrenza... Leggi su europa.today (Di domenica 26 febbraio 2023) Suiiluna scappatoia che possa salvare capra e cavoli. Si punta in altre parole a modificare la norma contenuta nel Milleproroghe che proroga di un anno le concessioni senza però aprire del tutto alla concorrenza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Apprendo dalla stampa che il Ministro Fitto seguirà il dossier #balneari con l’Europa: chiedo quindi che venga a ri… - ultimora_pol : ?? Milleproroghe, Sergio #Mattarella: 'Firmo il dl per non far decadere tutte le norme. Ma servono iniziative Gover… - TgLa7 : Decreto #Molleproroghe: il presidente #Mattarella lo firma con riserva sui #balneari per i quali chiede ora un'iniz… - ScaccianoceF : RT @Phastidio: Uno si chiede: ma lo faranno per farsi capire da tutti oppure sono davvero così? - PaoloFicarra : RT @raffaellapaita: Apprendo dalla stampa che il Ministro Fitto seguirà il dossier #balneari con l’Europa: chiedo quindi che venga a riferi… -