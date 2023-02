"Bakhmut resiste". Gli ucraini negano gli avanzamenti russi. Il gruppo Wagner, ago della bilancia (Di domenica 26 febbraio 2023) Il generale Rossi ad HuffPost: "In questa corsa contro il tempo, l'offensiva russa è in leggero vantaggio. Per contrattaccare, gli ucraini hanno bisogno di mettere in linea i carri armati: potrebbe volerci più della primavera" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 febbraio 2023) Il generale Rossi ad HuffPost: "In questa corsa contro il tempo, l'offensiva russa è in leggero vantaggio. Per contrattaccare, glihanno bisogno di mettere in linea i carri armati: potrebbe volerci piùprimavera"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattparkerrrr : RT @HuffPostItalia: Bakhmut resiste. 'La controffensiva russa non è ancora iniziata'. Il gruppo Wagner, ago della bilancia (di G. Belardell… - HuffPostItalia : Bakhmut resiste. 'La controffensiva russa non è ancora iniziata'. Il gruppo Wagner, ago della bilancia (di G. Belar… - Ambrosino6 : ???? Viaggio nella Bakhmut che resiste ??La cittadina ucraina di Bakhmut è una delle poche città che ancora resite ag… - MariaPiaRagosa : RT @Tommasinoc: Nessuno ci credeva. E invece un anno dopo Irpin è ucraina. Come Bucha, la città che non ha perso. Kiev libera, Kherson libe… - GLProcaccini : Il comandante di plotone della PMC #Wagner ha detto che sono a solo 1.740 metri dal centro di #Bakhmut. 'Il nemico… -