Badminton | l’Italia conquista quattro medaglie nel weekend

Leggi su sportface

(Di domenica 26 febbraio 2023)conper gli azzurri del, cheno il bronzo con Gianna Stiglich aln Junior 2023, l’oro di Yuri Ferrigno e il bronzo di Rosa De Marco allo Spanish Para-International e l’argento di Martina Corsini e Judith Mair all’Uganda International. Stiglich, spintasi fino in semifinale nella rassegna italiana, ha ceduto in due set (21-17, 21-16) alla thailandese Sirada Roongpiboonsopit, a sua volta superata in finale dalla malese Yi Xing Ung (22-20, 21-16). De Marco invece, si è garantita il gradino più basso del podio nonostante la netta sconfitta (21-10, 21-11) nel doppio femminile, insieme alla bulgara Emona Ivanova, contro le indonesiane Leani Ratri Oktila e Khalimatus Sadiyah. Nello stesso torneo, ha brillato ...