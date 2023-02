Avellino | le spine di una stagione già compromessa

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ho trovato unintimorito e ne abbiamo approfittato”. Le parole di Antonio Calabro, tecnico della Virtus Francavilla fanno riflettere. E pure tanto. L’rimedia la terza sconfitta di fila, dopo Audace Cerignola e Viterbese, passa anche la compagine pugliese all’impianto di Contrada Zoccolari. Il Partenio-Lombardi è diventato ormai terra di conquista per gli avversari. La Virtus Francavilla, senza nulla togliere, non vinceva in esterna da 388 giorni. Tre gare in cui la squadra di Massimo Rastelli ha depredato del tutto le buone prove offerte con Potenza e Crotone. Parole su parole, esami di maturità falliti uno dietro l’altro che hanno fatto spazientire la piazza. La fiducia riposta nella società guidata dalla famiglia D’Agostino è finita sotto i tacchi. Ad oggi ...