Autostrada A1: Tir in fiamme giù dal viadotto a Calenzano. Morto il camionista (Di domenica 26 febbraio 2023) Tragico volo dal cavalcavia Marinella, nel comune di Calenzano, di un tir intorno alle 7.15 di stamani, 26 febrraio 2023, sull'Autostrada A1. Il mezzo pesante, per motivi ancora in corso di accertamento, ha sbandato precipitando L'articolo proviene da Firenze Post.

