Auto contro albero a Grosseto: morto 57enne (Di domenica 26 febbraio 2023) Nell'incidente, avvenuto in località Ampio, un'Auto è andata fuori strada ed è finita contro un albero. Nell'urto l'uomo alla guida, Alberto Rombai di 57enne e residente a Tirli, è deceduto sul posto. Il mezzo su cui viaggiava si è impennato e gli è ricaduto addosso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 febbraio 2023) Nell'incidente, avvenuto in località Ampio, un'è andata fuori strada ed è finitaun. Nell'urto l'uomo alla guida, Alberto Rombai die residente a Tirli, è deceduto sul posto. Il mezzo su cui viaggiava si è impennato e gli è ricaduto addosso L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : ++ LA LEGA LANCIA LA RACCOLTA FIRME CONTRO LO STOP ALLA VENDITA DELLE AUTO A BENZINA E DIESEL DAL 2035 ++ Firma an… - SusannaCeccardi : Il Pd vota sempre contro l’Italia! È successo con stop alle auto, Nutriscore, Bolkestein. Ho lavorato personalmente… - LegaSalvini : Anche Luciana si è unita alla raccolta firme promossa dalla #Lega contro lo stop alla vendita delle auto a benzina… - Fab8013 : RT @Leonard6031: - Sono non vaccinato. - No greenpass. - Contro il WEF. - No NATO. - No Zelensky. - Contro Euro ed Unione Europea. - Non vo… - SistClaudio : RT @Leonard6031: - Sono non vaccinato. - No greenpass. - Contro il WEF. - No NATO. - No Zelensky. - Contro Euro ed Unione Europea. - Non vo… -