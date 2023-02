Auguri a Edi Rabini | che voleva dimettersi da qualunque cosa

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 26 febbraio 2023) Sempre più spesso mi succede di sentirmi in colpa, e comunque di sentirmi triste, perché manco di commemorare persone che muoiono e che sono state care e importanti alla mia vita. Oggi invece voglio regalarmi una felicità, perché festeggio Edi, una persona cara e importante e del tutto viva, che compie i suoi 80 anni. Li compie a Castelrotto, Kastelruth, dove non è in vacanza ma a casa sua, a 1.100 metri, sua e di un gatto Natalino e di Ariel, un gran cane a mezzo tempo. Saliranno da lui le sue figlie Chiara e Michela, la sua nipote Camilla, il suo nipote Niccolò, e chissà quali ulteriori umani e altri rampicanti. Edi, che condivideva col suo più famoso amico la voglia dida, è riuscito a farlo davvero con la Fondazione Alexander Langer Stiftung, la sua creatura più preziosa insieme ...