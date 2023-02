Attenzione a questa truffa: sembra l’Agenzia delle Entrate, ma perdi tutti i tuoi dati (Di domenica 26 febbraio 2023) È appena arrivata una nuova truffa molto pericolosa rivolta contro chi fa uso del sito dell’Agenzia delle Entrate. Quale sarebbe? Purtroppo gli imbrogli digitali, tanto perfidi quanto comuni, si diffondono ad una velocità tale da risultare essere parecchio insidiosi. Non è possibile liberarsene in pochi minuti o addirittura senza ripercussioni, il che spiega come mai la nuova truffa ai danni dell’Agenzia delle Entrate sia così tanto pericolosa. Insomma, non è da sottovalutare assolutamente. Non possono essere previste – Computermagazine.itAvviene così, leggete bene. Se controllando la posta elettronica avete ricevuto una e-mail con oggetto “Avviso Raccomandata #AR1398WIS2k”, presumibilmente inviata da un mittente che ... Leggi su computermagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) È appena arrivata una nuovamolto pericolosa rivolta contro chi fa uso del sito del. Quale sarebbe? Purtroppo gli imbrogli digitali, tanto perfidi quanto comuni, si diffondono ad una velocità tale da risultare essere parecchio insidiosi. Non è possibile liberarsene in pochi minuti o addirittura senza ripercussioni, il che spiega come mai la nuovaai danni delsia così tanto pericolosa. Insomma, non è da sottovalutare assolutamente. Non possono essere previste – Computermagazine.itAvviene così, leggete bene. Se controllando la posta elettronica avete ricevuto una e-mail con oggetto “Avviso Raccomandata #AR1398WIS2k”, presumibilmente inviata da un mittente che ...

