Atp Santiago 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 27 febbraio con Bonadio

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp di Santiago 2023 della giornata di lunedì 27 febbraio. Subito in campo il nostro Riccardo Bonadio, che ha brillantemente superato le qualificazioni e sfiderà al primo turno il colombiano Galan. Impegnati anche la settima testa di serie Cachin, il beniamino di casa Tabilo e, in doppio, gli azzurri Pellegrino/Vavassori. Di seguito il programma completo. CANCHA CENTRAL Ore 18:00 – Martinez vs (Q) Hanfmann a seguire – (7) Cachin vs (Q) J.M. Cerundolo a seguire – Lawson/Sitak vs Pellegrino/Vavassori Non prima delle 00:30 – (WC) Tabilo vs Munar CANCHA 1 Dalle 23:00 – (Q) Bonadio vs Galan

