ATP Santiago 2023: Musetti prima testa di serie, debutti possibili per Cecchinato e Fognini (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Sudamerica continua ad essere protagonista del tennis internazionale. Da domani sarà la terra rossa di Santiago del Cile a caratterizzare la settimana agonistica, con tre italiani al momento ai nastri di partenza, in attesa di Riccardo Bonadio impegnato nelle qualificazioni. Lorenzo Musetti, Marco Cecchinato e Fabio Fognini sanno però il cammino che li attende. Cominciamo da Musetti, che viene da settimane difficili, sublimate dal ko al primo turno a Rio de Janeiro. Il tennista di Carrara è la prima testa di serie del tabellone ed usufruisce di un bye al primo turno, agli ottavi si ritroverà uno tra il cileno Alejandro Tabilo e lo spagnolo Jaume Munar. Con vista ad un possibile derby ai quarti. Perché nella stessa porzione di tabellone è inserito ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Sudamerica continua ad essere protagonista del tennis internazionale. Da domani sarà la terra rossa didel Cile a caratterizzare la settimana agonistica, con tre italiani al momento ai nastri di partenza, in attesa di Riccardo Bonadio impegnato nelle qualificazioni. Lorenzo, Marcoe Fabiosanno però il cammino che li attende. Cominciamo da, che viene da settimane difficili, sublimate dal ko al primo turno a Rio de Janeiro. Il tennista di Carrara è ladidel tabellone ed usufruisce di un bye al primo turno, agli ottavi si ritroverà uno tra il cileno Alejandro Tabilo e lo spagnolo Jaume Munar. Con vista ad un possibile derby ai quarti. Perché nella stessa porzione di tabellone è inserito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livetennisit : ATP 500 Acapulco e ATP 250 Santiago: Qualificazioni italiani. Ci sarà il derby ad Acapulco tra Jacopo Berrettini e… - sportface2016 : #AtpSantiago, il tabellone: #Musetti guida il seeding: presenti anche #Fognini e #Cecchinato - livetennisit : ATP 250 Santiago: Il Tabellone Principale. Lorenzo Musetti guida il seeding. Al via anche Fognini e Cecchinato - CreMaDrifter : RT @sportface2016: Qualificazioni #AtpSantiago Bonadio in finale, eliminati Agamenone e Pellegrino - sportface2016 : Qualificazioni #AtpSantiago Bonadio in finale, eliminati Agamenone e Pellegrino -