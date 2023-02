ATP Santiago 2023 | Bonadio conquista un posto nel tabellone principale

(Di domenica 26 febbraio 2023) Riccardobatte Renzo Olivo 6-4 6-2 eunnelall’ATP 250 di: il numero 171 del mondo, che sta giocando molto bene sin dall’inizio della stagione, ottiene un risultato di prestigio sulla terra battuta cilena e, dopo il successo fatto registrare ai danni del padrone di casa Gonzalo Lama (6-3 2-0 ret.), vince anche contro l’esperto argentino. Il 29enne azzurro, dunque, giocherà un main draw ATP per la prima volta nella sua carriera e, in questo debutto assoluto nel circuito maggiore, sarà opa uno dei seguenti avversari: Pedro Martinez, Daniel Elahi Galan, Pedro Cachin, Dusan Lajovic. SportFace.

MONTEPREMI ATP 250 SANTIAGO 2023 PRIMO TURNO - 6.514 (0 punti) SECONDO TURNO - 10.657 (20 punti) QUARTI DI FINALE - 18.352 (45 punti) SEMIFINALE - 31.674 (90 punti) FINALISTA - 53.877 (150 punti)

Il tennista sanremese sconfitto nel turno decisivo delle quali entra in tabellone per i forfait di Kwon e Bautista. Il torneo ATP 250 si giocherà sui campi in terra rossa del Club Deportivo Universidad Catolica di Santiago del Cile.