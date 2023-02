Atp Rio de Janeiro 2023: Alcaraz vince in rimonta contro Jarry, in finale incontrerà Norrie (Di domenica 26 febbraio 2023) Si sono giocate le semifinali dell’Atp 500 di Rio de Janeiro. Norrie vince al tie break del terzo set contro un ottimo Zapata Miralles. Match combattuto con il tennista inglese, numero 2 del seeding, che ha fatto fatica in risposta contro lo spagnolo ma che è riuscito a guadagnarsi la seconda finale in fila con il punteggio di 6-2 3-6 7-6(3) in 2 ore e 32 minuti. In finale incontrerà Alcaraz che ha battuto in rimonta il sorprendente Jarry 6-7(2) 7-5 6-0. Ottima prova dello spagnolo che è salito di intensità nel finale di secondo set iniziando a trovare i riferimenti per rispondere al pesante servizio del cileno. Norrie proverà a vendicarsi della ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Si sono giocate le semifinali dell’Atp 500 di Rio deal tie break del terzo setun ottimo Zapata Miralles. Match combattuto con il tennista inglese, numero 2 del seeding, che ha fatto fatica in rispostalo spagnolo ma che è riuscito a guadagnarsi la secondain fila con il punteggio di 6-2 3-6 7-6(3) in 2 ore e 32 minuti. Inche ha battuto inil sorprendente6-7(2) 7-5 6-0. Ottima prova dello spagnolo che è salito di intensità neldi secondo set iniziando a trovare i riferimenti per rispondere al pesante servizio del cileno.proverà a vendicarsi della ...

