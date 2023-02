Atp Dubai, il tabellone completo: c’è Djokovic, tutti gli accoppiamenti (Di domenica 26 febbraio 2023) E’ stato sorteggiato il tabellone dell’Atp di Dubai, terzo torneo di categoria 500 che si disputa in questa stagione. Nell’Emirato, torna in campo Novak Djokovic Dopo Rotterdam e Rio de Janeiro, quello di Dubai sarà il terzo torneo di categoria 500 nel calendario Atp. L’evento si disputa in concomitanza con quelli di Acapulco e Santiago del Cile. Atp Dubai, il tabellone (grantennistoscana.it)Come da tradizione, nell’Emirato, si gioca con una programmazione settimanale accorciata. La finale, infatti, è prevista per sabato 4 marzo. Quel giorno sapremo il vincitore dell’edizione 2023 che riaccoglie in tabellone Novak Djokovic. Il serbo, fermo dalla vittoria all’Australian Open, è la prima testa di serie del tabellone ed è stato ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 26 febbraio 2023) E’ stato sorteggiato ildell’Atp di, terzo torneo di categoria 500 che si disputa in questa stagione. Nell’Emirato, torna in campo NovakDopo Rotterdam e Rio de Janeiro, quello disarà il terzo torneo di categoria 500 nel calendario Atp. L’evento si disputa in concomitanza con quelli di Acapulco e Santiago del Cile. Atp, il(grantennistoscana.it)Come da tradizione, nell’Emirato, si gioca con una programmazione settimanale accorciata. La finale, infatti, è prevista per sabato 4 marzo. Quel giorno sapremo il vincitore dell’edizione 2023 che riaccoglie inNovak. Il serbo, fermo dalla vittoria all’Australian Open, è la prima testa di serie deled è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #ATPDubai | Il programma e gli orari di lunedì #27febbraio: in campo Lorenzo #Sonego - sportface2016 : #ATPDubai | Il programma e gli orari di lunedì #27febbraio: in campo Lorenzo #Sonego - sportface2016 : #ATPDubai | #Arnaldi perde nettamente nel turno decisivo delle qualificazioni, ma viene ripescato e sfiderà… - Deiana_Luca9 : RT @TuttocalcioS: Sarà sorteggio tra Halys, #Passaro e #Arnaldi: 2 di questi 3 saranno ripescati come lucky loser all'ATP 500 di Dubai. #at… - TuttocalcioS : Sarà sorteggio tra Halys, #Passaro e #Arnaldi: 2 di questi 3 saranno ripescati come lucky loser all'ATP 500 di Dubai. #atpdubai -