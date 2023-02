ATP Dubai 2023, Francesco Passaro e Matteo Arnaldi eliminati al turno decisivo delle qualificazioni (Di domenica 26 febbraio 2023) Lorenzo Sonego rimane l’unico italiano nel tabellone principale del torneo ATP di Dubai. Sia Francesco Passaro che Matteo Arnaldi sono scivolati nell’ultimo turno di qualificazione, vedendo così svanire la possibilità di giocare il primo match stagionale nel circuito maggiore. Delusione per quanto riguarda Passaro, che partiva parecchio favorito con il bulgaro Alexander Lazarov. Il bulgaro si è però imposto con un doppio 7-5, risultando ingiocabile con la prima di servizio (35/40 complessivo) senza offrire palle break all’azzurro, che ha invece avuto più difficoltà in questo fondamentale dando dunque strada libera al suo avversario. Comprensibile, ma assai dolorosa la sconfitta di Arnaldi contro Tomas Machac. Il ceco fa letteralmente a fettine ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Lorenzo Sonego rimane l’unico italiano nel tabellone principale del torneo ATP di. Siachesono scivolati nell’ultimodi qualificazione, vedendo così svanire la possibilità di giocare il primo match stagionale nel circuito maggiore. Delusione per quanto riguarda, che partiva parecchio favorito con il bulgaro Alexander Lazarov. Il bulgaro si è però imposto con un doppio 7-5, risultando ingiocabile con la prima di servizio (35/40 complessivo) senza offrire palle break all’azzurro, che ha invece avuto più difficoltà in questo fondamentale dando dunque strada libera al suo avversario. Comprensibile, ma assai dolorosa la sconfitta dicontro Tomas Machac. Il ceco fa letteralmente a fettine ...

