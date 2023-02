Atp Acapulco 2023: montepremi e prize money con Berrettini (Di domenica 26 febbraio 2023) Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 500 di Acapulco 2023, evento in programma dal 27 febbraio al 4 marzo nella località messicana. Dopo un’intensa preparazione fisica post Australian Open, è finalmente tempo di ritornare in campo per Matteo Berrettini, che ha preferito il torneo di Acapulco a quello di Dubai prima del Sunshine Double. L’azzurro non è testa di serie e debutterà contro Molcan, ma potrà comunque farsi largo nel torneo. A guidare il seeding è Carlos Alcaraz, seguito da Casper Ruud e Taylor Fritz. COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE Il montepremi totale del torneo è di €1.902.770, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Iled ildel torneo ATP 500 di, evento in programma dal 27 febbraio al 4 marzo nella località messicana. Dopo un’intensa preparazione fisica post Australian Open, è finalmente tempo di ritornare in campo per Matteo, che ha preferito il torneo dia quello di Dubai prima del Sunshine Double. L’azzurro non è testa di serie e debutterà contro Molcan, ma potrà comunque farsi largo nel torneo. A guidare il seeding è Carlos Alcaraz, seguito da Casper Ruud e Taylor Fritz. COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE Iltotale del torneo è di €1.902.770, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli ...

