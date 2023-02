Atp Acapulco 2023, Jacopo Berrettini sorprende all’esordio nelle quali: sarà derby con Darderi al turno decisivo (Di domenica 26 febbraio 2023) Ci sarà un altro azzurro nel main draw del ricco ATP 500 di Acapulco insieme a Matteo Berrettini, e potrebbe anche essere il fratello minore. Jacopo Berrettini ha infatti superato il primo turno di qualificazioni e contenderà un posto nel tabellone principale all’altro azzurro Luciano Darderi. Una vittoria decisamente inattesa per il più piccolo dei due fratelli romani, che negli ultimi due anni ha faticato davvero tanto dal punto di vista fisico, con tanti stop per infortunio. In questo inizio di stagione sta giocando con più continuità, seppur i risultati fino ad ora non fossero ancora arrivati. Invece sul veloce messicano arriva una grande vittoria contro il n°152 del ranking Blancaneaux, nonostante un 6-0 preso nel primo set. L’azzurro ha reagito ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Ciun altro azzurro nel main draw del ricco ATP 500 diinsieme a Matteo, e potrebbe anche essere il fratello minore.ha infatti superato il primodificazioni e contenderà un posto nel tabellone principale all’altro azzurro Luciano. Una vittoria decisamente inattesa per il più piccolo dei due fratelli romani, che negli ultimi due anni ha faticato davvero tanto dal punto di vista fisico, con tanti stop per infortunio. In questo inizio di stagione sta giocando con più continuità, seppur i risultati fino ad ora non fossero ancora arrivati. Invece sul veloce messicano arriva una grande vittoria contro il n°152 del ranking Blancaneaux, nonostante un 6-0 preso nel primo set. L’azzurro ha reagito ...

