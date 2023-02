ATP Acapulco 2023: il tabellone. Torna Matteo Berrettini, orda di americani per Alcaraz (Di domenica 26 febbraio 2023) Sorteggiato nella notte il tabellone principale del torneo ATP 500 di Acapulco, il principale degli eventi messicani in campo maschile (con il settore femminile che, negli ultimi due anni, è riuscito ad alzare ulteriormente l’asticella grazie a Guadalajara). C’è un ritorno in campo importante che si registra, ed è quello di Matteo Berrettini. Il romano non era più sceso in campo dopo la sconfitta contro Andy Murray (con match point a favore) degli Australian Open; per lui rientro diretto in un evento a quota piuttosto alta. Per lui debutto con lo slovacco Alex Molcan, che non ha mai incontrato nell’arco della sua carriera. Zona di tabellone non facile, la sua, con il finalista del 2022 Cameron Norrie e il danese Holger Rune nei dintorni. Tennis, ATP Acapulco 2023: sarà ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Sorteggiato nella notte ilprincipale del torneo ATP 500 di, il principale degli eventi messicani in campo maschile (con il settore femminile che, negli ultimi due anni, è riuscito ad alzare ulteriormente l’asticella grazie a Guadalajara). C’è un ritorno in campo importante che si registra, ed è quello di. Il romano non era più sceso in campo dopo la sconfitta contro Andy Murray (con match point a favore) degli Australian Open; per lui rientro diretto in un evento a quota piuttosto alta. Per lui debutto con lo slovacco Alex Molcan, che non ha mai incontrato nell’arco della sua carriera. Zona dinon facile, la sua, con il finalista del 2022 Cameron Norrie e il danese Holger Rune nei dintorni. Tennis, ATP: sarà ...

