ATP Acapulco 2023: il tabellone di Matteo Berrettini. Norrie e Rune nei dintorni per il ritorno in campo (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo un mese abbondante si rivede Matteo Berrettini. Rispetto agli Australian Open, dove entrava con legittime speranze di far bene e dove, invece, è stato beffato da Andy Murray con match point a favore, è cambiato molto. Il romano è fuori dai primi 20, numero 3 d'Italia e, più in generale, ha necessità di tornare sia a giocare che a vincere partite. Il debutto non è neppure dei più difficili: dall'altra parte della rete c'è infatti lo slovacco Alex Molcan, che è sì un buon giocatore da tre finali ATP (tutte sulla terra rossa), ma anche un ostacolo non certo insormontabile per il finalista di Wimbledon 2021 se si deve parlare di campi veloci. Le insidie vere arrivano dopo, con il britannico Cameron Norrie già al secondo turno, qualora questi battesse il francese Adrian Mannarino. Con il numero 1 d'Oltremanica c'è un unico precedente, ...

