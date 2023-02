Atomic Heart: il compositore dona il proprio compenso alla croce rossa in Ucraina (Di domenica 26 febbraio 2023) Il compositore di Atomic Heart ha deciso di supportare la croce rossa australiana in Ucraina, devolvendo il proprio compenso L’ultima fatica dei ragazzi di Mundfish è disponibile su PC e console dallo scorso 21 febbraio (trovate a questo link la nostra recensione), ma, a causa dell’attuale situazione Russo-Ucraina, non sono tardate alcune controversie. Recentemente però una lodevole iniziativa è giunta da Mick Gordon, che ha lavorato alle musiche del gioco. Il compositore, che si è fatto conoscere a livello mondiale negli scorsi anni soprattutto per aver lavorato all’apprezzatissima colonna sonora di Doom 2016 e Doom Eternal (qui la nostra recensione di quest’ultimo), ha fatto sapere, tramite un comunicato su ... Leggi su tuttotek (Di domenica 26 febbraio 2023) Ildiha deciso di supportare laaustraliana in, devolvendo ilL’ultima fatica dei ragazzi di Mundfish è disponibile su PC e console dallo scorso 21 febbraio (trovate a questo link la nostra recensione), ma, a causa dell’attuale situazione Russo-, non sono tardate alcune controversie. Recentemente però una lodevole iniziativa è giunta da Mick Gordon, che ha lavorato alle musiche del gioco. Il, che si è fatto conoscere a livello mondiale negli scorsi anni soprattutto per aver lavorato all’apprezzatissima colonna sonora di Doom 2016 e Doom Eternal (qui la nostra recensione di quest’ultimo), ha fatto sapere, tramite un comunicato su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Atomic Heart: il compositore dona il proprio compenso alla croce rossa in Ucraina #AtomicHeart #MickGordon… - TheLoneGamer11 : IL COMPLOTTO SI INFITTISCE E TEMO CHE IL MIO CAPO VOGLIA CONQUISTARE IL MONDO | Atomic Heart ep.07 - FrishAvaccaduh : In Majora's Mask c'è il conto alla rovescia che serve a dare il senso di 'impending doom' che lo caratterizza In A… - FrishAvaccaduh : Plot twist: io non sono Lynch, quindi elaboro Majora's mask e Atomic Heart hanno un mondo con COSE (da vedere, da… - Rambo77G : 'Please, don't buy Atomic Heart' - The Ukrainian's answer to Asmongold -