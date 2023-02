Atletica, record per Armand Duplantis: lo svedese ha saltato 6.22 (Di domenica 26 febbraio 2023) Lo svedese Armand Duplantis si è migliorato: nuovo record nel mondo per lui. L’astista, durante l’All-Star indoor di Clermont-Ferrand, in Francia, ha migliorato di un centimetro il suo precedente record mondiale portandolo a 6.22m. Campione olimpico a Tokyo 2020 e campione del mondo del 2022, Duplantis è da sempre abituato a lanciare in alto i ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Losi è migliorato: nuovonel mondo per lui. L’astista, durante l’All-Star indoor di Clermont-Ferrand, in Francia, ha migliorato di un centimetro il suo precedentemondiale portandolo a 6.22m. Campione olimpico a Tokyo 2020 e campione del mondo del 2022,è da sempre abituato a lanciare in alto i ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : NUOVO RECORD DEL MONDO ?????? L'alieno Armand Duplantis ha superato quota di 6,22 metri all’All Star indoor di Clermo… - mdberardi : RT @atleticaitalia: ?? ?????????????????? ?????????? ??????????????: ??,???? ???????????? a Clermont-Ferrand, in Francia, il fenomeno svedese dell’asta migliora il suo… - _Stilinski24_ : RT @Eurosport_IT: NUOVO RECORD DEL MONDO ?????? L'alieno Armand Duplantis ha superato quota di 6,22 metri all’All Star indoor di Clermont-Fer… - Brauzzi_m : RT @atleticaitalia: ?? ????????????, ?????? ??????????????! 2h07:53 per l'azzurro alla #maratona di Osaka, in Giappone, a poco più di mezzo minuto dal suo… - simcopter : RT @Eurosport_IT: NUOVO RECORD DEL MONDO ?????? L'alieno Armand Duplantis ha superato quota di 6,22 metri all’All Star indoor di Clermont-Fer… -