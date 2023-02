Atletica | Eyob Faniel corre una Maratona dopo 15 mesi | bel tempo a Osaka | record italiano a 34”

(Di domenica 26 febbraio 2023)è tornato are unaa distanza di 15dalla sua ultima apparizione sui 42,195 km, quando fu splendido terzo a New York (era il novembre del 2021). Il primatistasi è presentato ai nastri di partenza ae ha completato la gara con il buondi 2h07:53, a 34 secondi dal suo primato nazionale siglato tre anni fa a Siviglia (2h07:19). Il veneto ha timbrato ampiamente il minimo per i Mondiali di Budapest e quest’estate cercherà di essere protagonista lungo le strade della capitale ungherese,che nella passata stagione dovette rinunciare a tutti gli appuntamenti internazionali a causa di una serie di problemi fisici. Il poliziotto è sceso sotto il muro delle 2h08 per la seconda volta in ...

